فيرستابين : لم اتوقع الفوز و اتوقع سباقا عنيفا غدا

بعد تصدره للتجارب التأهيلية لجائزة البحرين لسباقات الفورميلا وان أكد الهولندي ماكس فيرستابين حامل لقب بطولة العالم للسائقين للفورميلا وان انه لم يكن يتوقع تحقيق المركز الأول في التجارب التأهيلية بعد الصعوبات ابتي واجهت فريق ريد بول خلال التجارب الحرة التي أقيمت الاسبوع الماضي وامس الجمعة .

وقال ماكس فيرستابين عقب الفوز بالتجارة التأهيلية متقدما على سائق فيراري شارل ليكليرك ان التجارب التأهيلية كانت تجربة ممتعة رغم المتاعب في الجزء الاول بسبب بعض الرياح التي ادت إلى صعوبات مع قيادة السيارة لكن في الجزء الثاني والثاني تم التأقلم مع الأجواء على الحلبة وحققنا المطلوب .

وأضاف: قلت بالأمس انه ينبغي علي ايحاد التوليفة المناسبة حتى أتمكن من التحكم في السيارة في ظل الرياح وبالفعل تمكنت من تحقيق الأمر.

وعن السباق مساء السبت قال بطل العالم ماكس فيرستابين : لاشك انه سيكون سباقا ممتعا ولدي ثقة كاملة في اننا سنبدأ الموسم ببداية قوية تسمح لنا بتكرار إنجازات المواسم السابقة .

اما شارل ليكليرك سائق فيراري والذي سينطلق من المركز الثاني غدا فقال : انها خيبة امل كبيرة حيث لم نتمكن من تخطي ماكس فيرستابين . قمنا بما علينا في هذه التجارب وبالفعل كان لدينا فرصة الحصول على المركز الأول لكن لم نتمكن من اقتناصها .

وأضاف ليكليرك : المنافسة مع فيرستابين بدأت من الجزء الثاني للتجارب اليوم واردنا تعديل بعض الأمور لكن في نهاية المطاف احرزنا المركز الثاني وهو ترتيب جيد وعلينا التأقلم مع الأجواء حتى نتمكن من أداء سباق جيد .

و عن المنافسة مع ماكس فيرستابين قال ليكليرك : لدى كل الثقة بأنني ساتمكن من تجاوز فيرستابين لكن علينا الانتظار للسباق غدا وبذل أقصى مجهود للوصول للنتيجة المطلوبة .

اما سائق مرسيدس جورج راسيل فقال : قمنا بعمل رائع مع زميلي لويس هاميلتون علينا بذل المزيد من الجهد لتجاوز فيرستابين . ماكس سائق ممتاز بالفعل لكننا مازلنا في بداية الموسم وعلينا انتظار المزيد من المفاجات في السباقات .