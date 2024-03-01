"السياحة والآثار" ترمم المقابر الأثرية في دير الجبراوي بعرب العطيات البحرية

بدأت وزارة السياحة والآثار عمليات ترميم المقابر الأثرية في منطقة آثار دير الجبراوي بعرب العطيات البحرية في محافظة أسيوط وتتم عمليات الترميم تحت إشراف إدارة آثار أسيوط وتهدف هذه الجهود إلى المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد

وقد مصدر رفيع المستوي بأن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمصر وجعله متاحًا للجمهور والزوار. من المقرر أن يتم تجديد وإصلاح البنية التحتية للمقابر الأثرية، بما في ذلك ترميم النقوش والرسومات الجدارية وكذلك إجراء أعمال ترميم للتحف والآثار الموجودة داخل المقابر.

وتم التركيز في المرحلة الأولى من الترميم على إصلاح الهياكل المعمارية للمقابر واستعادة الرسومات الجدارية والنقوش الأثرية الموجودة فيها. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التراث الثقافي وجذب الزوار والسياح إلى المنطقة. من المتوقع أن يكون لترميم المقابر الأثرية تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز السياحة الثقافية في المنطقة وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحفاظ على التراث الثقافي والأثري في مصر، حيث تعمل وزارة السياحة والآثار على ترميم وصيانة المواقع والمعالم الأثرية للحفاظ عليها وتوثيق تاريخها العريق. تعد منطقة آثار دير الجبراوي في عرب العطيات البحرية منطقة ذات أهمية كبيرة نظراً للتاريخ العريق والمعالم الأثرية القيمة التي تضمها. ومن المتوقع أن يسهم ترميم هذه المقابر في جذب المزيد من السياح والباحثين الأثريين إلى المنطقة، مما سيعزز الحركة السياحية ويسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار أن عمليات الترميم ستشمل تجديد الهياكل الخرسانية وتأمين المقابر الأثرية، بالإضافة إلى إجراء البحوث والتحاليل اللازمة لتحديد الحالة الفنية للمقابر وتحديد الخطوات اللازمة للحفاظ عليها.

ومن المتوقع أن يسهم ترميم المقابر الأثرية في جذب المزيد من السياح والمهتمين بالآثار إلى المنطقة، مما يعزز السياحة في محافظة أسيوط ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي. كما سيسهم هذا الإجراء في الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لمصر، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المواقع الأثرية للأجيال القادمة.