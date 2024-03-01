شباب بلوزداد الجزائري يفوز على ميدياما الغاني بدوري الابطال

استطاع فريق الكرة الاول بنادي شباب بلوزداد الجزائري نحقيق فوزا كبيرا على نظيره ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب 5 يوليو، في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



أحرز أهداف شباب بلوزداد رؤوف اللاعبين، بن غيث في الدقيقة ٢٧، وليونيل وامبا في الدقيقة ٤٣، وأحرز لامين جالو الهدف الثالث للفريق الجزائري في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق الأهلي فوزا هاما علي نظيره يانج أفريكانز التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتعد مباراة اليوم للنادي الأهلي هي الأخيرة له قبل الصدام الكروي المرتقب امام الزمالك في نهائي كأس مصر، والتي ستجمعهما الجمعة القادمة 8 مارس في المملكة العربية السعودية.



بتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى النقطة 12 ليحسم صدارة المجموعة الرابعة بينما توقف رصيد يانج افريكانز التنزاني عند النقطة 8 واستمر في المركز الثاني بعدما ضمن الصعود إلى الدور ربع النهائي بجانب الأهلى صاحب المركز الاول.