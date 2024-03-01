فضيتان وبرونزية لجامعة سوهاج فى بطولة الجامعات لكمال الأجسام

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فوز منتخب الجامعة لكمال الأجسام بفضيتين وبرونزية، ضمن مشاركته فى بطولة كمال الأجسام بدورة الشهيد الرفاعي رقم (٥١).

والتى أقيمت بجامعة طنطا بمشاركة ٣٦ جامعة ومعهد على مستوى الجمهورية، مهنئاََ الطلاب الفائزين على نجاحهم فى تحقيق مراكز متقدمة على الجامعات المصرية المشاركة، ومؤكداً على استمرار إدارة الجامعة تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع الطلاب المتميزين والموهوبين، وتوفير البيئة المناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الطلابية بشكل يتلاءم مع قدراتهم وميولهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب على محمد عبد الغفار بكلية التكنولوجيا والتعليم حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك عن وزن ٨٥ كيلو، كما فاز أيضاً بالمركز الثاني والميدالية الفضية الطالب معاذ إبراهيم محمد بكلية الزراعة، وذلك فى المنافسات بوزن ٨٠ كيلو.

أما المركز الثالث والميدالية البرونزية فقد فاز بها الطالب استيفن أديب مسعود بكلية التجارة، وذلك عن وزن ٧٥ كيلو، مقدماً التهنئة للطلاب الفائزين على أدائهم الرياضي المشرف ومستواهم البدني المتميز، وموجهاً الشكر لإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية على ماتبذله من مجهودات على مدار العام الدراسي، وما تقدمه من خدمات لصالح الطالب الجامعي.

وأضاف صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب، أن الجامعة شاركت في البطولة بوفد طلابي مكون من ٨ طلاب، وقد أشرف على الوفد كلا من مصعب صبري، والخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، والجهاز الفني ويضم الكابتن محمود عنبر، والكابتن محمد أحمد.

وأوضح نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن الجامعة فازت أيضاً بالمركز الخامس بوزن ٦٠ كيلو وحصل عليه الطالب مصطفي محمد حسن بكلية الآداب، كما فازت بالمركز السادس فى وزن ٦٥ كيلو وحصل عليه الطالب زياد علاء محمد بكلية الآداب، وأيضاً فاز أحمد عبدالله على بكلية التجارة على المركز السابع عن وزن ٧٥ كيلو، وفاز مصطفي عاصم عبد العزيز بكلية الحقوق بالمركز السادس عن وزن ٩٠ كيلو