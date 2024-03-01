ماكس فيرستابين يحتل صدارة التجارب التأهيلية لسباق البحرين للفورميلا وان

نجح الهولندي بطل العالم ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بول في الحصول على المركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى على حلبة البحرين ليبدا حملة الدفاع عن لقب بطل العالم بنجاح منقطع النظير .

بدأت التجارب التأهيلية بالجزء الاول الذي تصدره سائق فيراري كارلوس ساينز وشهد هدوءا بعض الشىء من جانب ماكس فيرستابين كما شهد صعوبات كبيرة لبطل العالم السابق وسائق مكلارين لويس هاميلتون الذي وضح عدم رضاه عن السيارة لكن في الجزء الثاني والذي شهد استبعاد خمسة سائقين و مشاركة ١٥ سائق فقط كما تنص قواعد تجارب الفورميلا وان نجح ماكس فيرستابين في تصدر السباق وفرض سيطرته على هذا الجزء رغم بعض المنافسة من ليكليرك سائق فريق فيراري.

الجزء الثالث والنهائي من التجارب التأهيلية شهد استمرار تفوق ماكس فيرستابين وتلاه شارل ليكليرك سائق فيراري ثم جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الثالث .

وجاء الترتيب النهائي للتجارب التأهيلية لسباق الجائزة الكبرى بالبحرين عل النحو التالي :

الاول : ماكس فيرستابين ( ريد بول )

الثاني : شارل ليكليرك ( فيراري )

الثالث : جورج راسل ( مرسيدس )

الرابع : كارلوس ساينز ( فيراري )

الخامس : بيريز ( ريد بول )

السادس: فرناندو الونسو ( استون مارتن )

السابع : لاندو نوريس ( مكلارين )

الثامن : جورج بياستري ( مكلارين )

التاسع : لويس هاميلتون ( مرسيدس )

العاشر : هولبيرج ( هاس )