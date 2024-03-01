رفع 575 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والاتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة 5 وحدات محلية ومعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة واحياء شرق وغرب المدينة ورؤساء الوحدات المحلية المشاركة في الحملة والتي شملت الوحدات المحلية لمراكز ومدن السنبلاوين واجا و ميت غمر و دكرنس وشربين.

هذا وقد اوضح"مختار"انه تم رفع 415طن قمامه و 90طن اتربه و70 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار وناتج تقليم أشجار بحمله النظافه من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلي الطرق بالمنطقه المركزيه لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنه لهم.

ومن جانبه اوضح ،محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها انه بمشاركة احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة والمهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس فهمي علام مدير المتابعة بالجهاز والاستاذ اكرم السقا ومحمد فارس بجهاز النظافه فقد تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة وباشراف الساده نوابهم .

حيث تم غسيل ارصفه شارع الجمهورية والجيش وعبد السلام عارف وتم تشغيل المكنسيات بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس والجمهورية والمشايه وأحمد ماهر و الترعه والعبور وتم تقليم أشجار محيط قصر الشناوي بشارع الجمهوريه و حديقه شجره الدر و حديقه عروس النيل والحدائق المفتوحه بشارع الجيش وزراعه عدد 140 شتله من الأشجار المثمرة باحواض الزرع في شارع الجيش وقناه السويس وتم استكمال أعمال انشاء الرصيف الفاصل بشارع سكه سندوب وترميم الارصفه بشارع فخر الدين خالد واستكمال صيانه احواض الأشجار بالحدائق المفتوحه بشارع الجيش.

واستمرت أعمال رفع كفاءه النظافة العامة بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد و شارع الجلاء و شارع محمد فتحي وسوق ستوته و سكه ومنطقه سندوب والمجزر والترعه وشارع كلية الاداب وشارع العبور و ميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه ومشعل والنخله وشارع الثانويه والمدير والبداله و الدراسات وعبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشارع مساكن الميناء و شارع فخر الدين خالد و شارع سعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص وعزبه عقل وعزبه الشال وشارع الثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه و شارع محمود شاهين وشارع الخلطه الاسفلتيه وشارع السيد سليم.

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول.