القليوبية: 42 مكتب بريد لصرف معاشات مارس

كشفت محافظة القليوبية، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم تخصيص 42 مكتب بريد للعمل اليوم الجمعة، موزعين علي كافة مراكز ومدن المحافظة، لاستمرار أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية.

أما عن غدا السبت فتم تخصيص 107 مكتب بريد آخرين لمواصلة أعمال صرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية، حيث تم بدء العمل في الثامنة صباح اليوم، وتستمر حتي الساعة الثامنة مساءا.

وفي وقت سابق كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة عدد مكاتب البريد إلى 4563 مكتبا بنهاية ديسمبر 2023 مقارنة بعدد 4535 بنهاية نوفمبر 2023 و4545 بنهاية ديسمبر 2022.

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خصص عدد كبير من مكاتب البريد المنتشرة بنطاق المحافظة للعمل يومي الجمعة والسبت، الموافقين 1 و2 مارس المقبل، لمواجهة الضغط الكبير لصرف المعاشات وتقديم الخدمات البريدية للتسهيل علي المواطنين وعدم انتظارهم ليوم الأحد لبدء الصرف.