الهدهد

الجمعة 01/مارس/2024 - 07:23 م 3/1/2024 7:23:52 PM

.. «هتعملى أكل إيه أول يوم رمضان»

أو «هتكلوا إيه فى أول يوم رمضان»؟؟

سؤال اعتدت أن أسأله وأستقبله من أسرتى وأهلى وأصدقائى مع قدوم شهر الخير والبركات

وأعتقد أن معظم الأسر المصرية إن لم يكن أغلبها تتبادل هذا السؤال فيما بينها.. حتى كاد يكون السؤال الشرعى والطبيعى والمعتاد مع قدوم شهر الصوم.. والحقيقة لا أفهم سر ارتباط هذا السؤال بأول يوم رمضان فقط.. هل هو احتفال بأول يوم صيام لجميع أفراد الأسرة، ام لتقديم أشهى الأطباق والمأكولات

مكافأة للجسم والنفس مع تجربة إجهاد أول يوم صيام وبعد ذلك يصبح الجسم فى حاله تعود.. الله أعلم.

المهم.. كل سنة كانت إجاباتى لا تتغير.. بحب اعمل دكر بط يتوسط صينية جلاش باللحمة المفروم مع طبقين ملوخية خضرا وسلطة وشوربة..

منذ أيام استقبلت هذا السؤال من أمى أطال الله فى عمرها «هتعملى أكل ايه أول يوم رمضان»

وقبل ان اجيب عليها وبحسبة بسيطة فى ذهنى فكرت قليلا..

فوجدت أن سعر دكر البط تخطى حاجز الـ٥٠٠ جنيه.

وكيلو اللحمة المفروم وصل ٤٠٠ جنيه، بخلاف شراء الملوخية ولفة الجلاش ولوازم السلطة والشوربة.

يعنى تكلفة وجبة فطار اول يوم فقط تخطت الألف جنيه(!!).. فقولت فى عقل بالى بلاها بط وجلاش.

اشوف الحمام... وقبل ان أجيب على سؤال امى

وجدت ان سعر جوز الحمام تخطى الـ١٧٥ جنيهاً،

يعنى تكلفة شراء ٦ حمامات فقط سيتخطى الألف جنيه(!!) بدون لوازم الحشو والسلطة أو أى طبق إضافى بسيط بجانبه.. رجعت وقلت بلاها حمام وبط خلينى فى الأرخص.. الفراخ وطبعاً فكرت على طول فى الفراخ البيضاء وليست البلدى لأنها الأغلى.. فوجدت سعر الفرخة البيضاء ذات الوزن المناسب ٢٥٠ جنيهاً مع كيس الرز وخضار وشوية سلطة تصل تكلفة فطار أول يوم الـ٤٠٠ جنيه.. فطار فقط بدون حسبة السحور والياميش والعصائر والحلويات والذى منه..

فجأة قطعت أمى حبل أفكارى ونهرتنى قائلة: بقالك ساعة بتفكرى هتعملى ايه اول يوم رمضان!!.. رديت بسرعة البرق ودون تفكير وقلت: هنيجى نفطر معاكى يا ست الكل ولقمة هنية تكفى مية وربنا يخلى اللى بيعزم،

ابتسمت ضاحكة وقالت كعادتها: أهلاً وسهلاً

ثم لاحقتنى بسؤال ذكى: طيب وباقى الشهر هتعملى ايه؟!!!

لحقتها بإجابة اذكى وقلت لها بحكمة وتفاؤل مشروع «رأس الحكمة»

الذى يسعى لإنعاش الاقتصاد المصرى ويقضى على فرعنة الدولار وتصير الأسعار فى متناول الجميع:

إن شاء الله حمام وبط وفراخ ولحمة.. وكل ما تشتهى الأنفس.. وكل سنة وانتم طيبون



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