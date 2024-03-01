الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

القسم الثاني

كهرباء الإسماعيلية يشن حملة هجومية على لجنة الحكام.. رسميًا

كهرباء الإسماعيلية
كهرباء الإسماعيلية

هاجم نادي كهرباء الإسماعيلية، في بيان رسمي لجنة الحكام باتحاد الكرة بسبب مباراة ألو إيجيببت، التي جمعت الفريقين أمس، الخميس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

جاء نص البيان كالآتي..

يعرب نادى كهرباء الإسماعيلية عن استيائه وسخطه البالغ لما شهدته  أحداث مباراته بالأمس مع فريق ألو إيجيبت التى شهدت تعرض الفريق لظلم تحكيمى واضح وضوح الشمس متمثل فى إلغاء هدف صحيح مائة بالمائة مما أثر بالسلب على ترتيب الفريق واحتفاظه بصدارة المجموعة.

وأهاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة كهرباء الإسماعيلية اتحاد الكرة و لجنة الحكام بضرورة اختيار حكام تتمتع بخبرات كافية نظرا لحساسية المباريات المرتقبة كونها مصيرية وهامة للغاية وتكرار مثل هذه الأمور قد يطيح بأحلام لاعبين وجماهير في كافة الأندية ويضيع علينا أعباء مالية تكبدناها من أجل حلم الصعود.

ونعلم حرص الاتحاد المصرى  ولجنة الحكام إنصاف المظلومين والتعامل الحاسم مع بعض الوقائع التى يترتب عليها سخط وغضب من الأندية المختلفة وليس نادى كهرباء الإسماعيلية.

وبحسب البيان سيسلم النادي غداً السبت، خطابا رسميا يتضمن كافة الوقائع التى شهدتها المباراة من عدم احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى وكذلك إلغاء هدف مؤكد وهو ما تم إثباته فى فيديو سيتم ارفاقه بالمذكرة الرسمية من قبل النادى لمسئولى لجنة المسابقات ومجلس ادارة اتحاد الكرة ولجنة التظلمات.

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