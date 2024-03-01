24 ألف سيدة منتفعة من خدمات "حقك تنظمى" بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة يالدقهلية ختام فعاليات المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بلغ 23931 سيدة على مستوى المحافظة منهن 17854 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل مديريةالصحة بالدقهلية إلى أن المرحلة الأولى استهدفت إدارات منية النصر و جمصة وطلخا ودكرنس والمنزلة و ميت سلسيل وبني عبيد وشربين والسنبلاوين.

و أضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرةب الدقهلية أن الحملة عملت علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، و بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

وذلك تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية للطب الوقائي.