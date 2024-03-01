محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمالة والورديات لحل مشاكل النظافة

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم في أعمال النظافة، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل.

وكذلك توفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع.

والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

وأكد الهجان على أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما وجه برفع الباعه الجائلين من علي محور الخصوص لعدم أحداث عرقله في السير

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.