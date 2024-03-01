محافظ القليوبية يوجه برفع السيارات المكهنة من الشوارع الرئيسية

وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإهتمام بالإشراف ومتابعة أعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .



كما شدد علي شن حملة علي التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري.

بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.

كما تفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة سير أعمال النظافة، مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقائها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.