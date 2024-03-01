محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

قام عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعه، بجولة تفقدية بمدينتي الخصوص واحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.



جاءت الجولة بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة والأستاذ محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة الخصوص والأستاذ ياسر نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة والمهندس عز الدين يحي رئيس فرع القاهرة الكبرى بشركة نهضه مصر ، وعدد من القيادات التنفيذية.



شملت الجولة المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد،، والشارع الجديد، ومحور الفريق العصار.كما شملت الجولة المرور بشارع 135، وشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.



وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص، موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الاتربه من علي الجانبين ، والاهتمام بصيانة المعدات ، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.



كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.



وأكد الهجان على أهمية الحفاظ على نظافة المدن، وأن ذلك مسؤولية الجميع، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه برفع الباعه الجائلين من علي محور الخصوص لعدم أحداث عرقله في السير

واستكمل المحافظ الجوله بتفقد محور الفريق العصار وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.



وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء .

كما شدد علي شن حملة علي التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.