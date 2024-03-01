الاحتفال بتوقيع قصيدة "ابحث عنك" للروائي الدكتور سراج الدين ياسين

وسط حشد كبير، احتفلت أسرة المناضل الوفدي المرحوم ياسين سراج الدين، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية الأسبق، وأحد مؤسسي حزب الوفد المصري، شقيق المرحوم فؤاد سراج الدين رئيس ومؤسس حزب الوفد الجديد الأسبق، بتوقيع المجموعة القصصية «أبحث عنك» للشاعر والقاص والروائي المصري د.سراج الدين ياسين، بمكتبة بيبليوتيك - مدينة الشيخ زايد بالقاهرة.

ناقش المجموعة الناقد مصطفى عبدالله، والكاتبة الصحفية زينب عبدالرزاق، بحضور عديد من المثقفين والنقاد والمهتمين بالشأن الأدبي.





تحدث د.سراج خلال الفعالية بادئًا بقصيدته عن دعم غزة، مستعرضا مسيرته الأدبية وتجربته في كتابة هذه المجموعة القصصية الجديدة التي تجمع بين الجمال اللغوي والعمق الفكري.

أدارت الكاتبة زينب عبدالرازق حواراً مفتوحا مع المؤلف حول أعماله القادمة، حيث كشف عن الإعداد لمذكرات والده السياسي الوفدي المعروف، الراحل ياسين سراج الدين، وعلاقته بمفكري مصر الكبار مثل الدكتور مصطفى محمود وإحسان عبدالقدوس، حيث أنشأ من أجلهم جريدة ودار نشر خاصة، وأن هناك جوانب غير معروفة عن والده سوف تكشف عنها المذكرات.

يشار أن د.سراج الدين، وهو ابن التربوية المعروفة عواطف سراج الدين، وسبق أن قدم العديد من الأعمال الأدبية التي تنوعت بين القصة والشعر والرواية ستكون مادة خصبة لأعمال سينمائية ودرامية مستقبلية، ولم يقتصر إبداعه على عالمي الأدب والشعر بل امتد إلى مجال إدارة الأعمال.

تنوع إنتاجه الفكري بين الأدب والتسويق

صدر له ديوان شعري بعنوان «امرأة واحدة تكفي»، ورواية بعنوان «النمر» وصلت إلى القائمة الطويلة بجائزة نجيب محفوظ للرواية في العام 2018،

كما صدرت له مؤلفات متنوعة في مجالات مختلفة، ومنه كتاب بعنوان «دراسة تطبيقية حول سلوك المستهلك وصناعة السيارات في مصر»، وكتاب «أساسيات التسويق الحديث»، وأعلن المؤلف أن حصيلة بيع المجموعة سوف يتبرع بها إلى الهلال الأحمر المصري لتخصص لنصرة أهالي غزة.