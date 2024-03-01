صور.. مهرجان الإسماعيلية يناقش أفلام الطلبة المشاركة في الدورة 25

عرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مجموعة افلام من مسابقة الطلبة المشاركة بالدورة ال 25 للمهرجان، حيث تم مناقشة كلاً من فيلم مختار عاشق الازميل وفيلم الساكن وفيلم أشياء لا أعرفها وفيلم لعبة الموبايل والفنان الساخر ادارتها الناقدة السينمائية أمنية عادل.

وخلال مناقشة فيلم مختار عاشق الازميل للمخرجة دينا حسن ابو العلا تحدثت عن اختيار شخصية محمود مختار

و علقت قائلة : عن سبب إختيار الشخصية و قالت انها اختارت شخصية مختار لقله الحديث عنها و انها كانت مادة لدكتور "هاني لاشين" دكتور بالمعهد وان أغلب الادوار فى المشاريع كانت عن اماكن اثرية فحبت انها تختار شخصية و فكرة مختلفة عن باقى المشاريع و شخصية لم يتحدث عنها الكثير ولم يكن عندها اي سابق معرفة عن الشخصية و بدأت انها تبحث عن معلومات اكثر عن الشخصية واكتشفت اعماله الكثيرة.

وأوضحت دينا عن الاجزاء الموجودة بالفيلم وتشمل أجزاء بانورامية وقدمت من خلال العرض بتقديم عمرو خالد السيناريست للفيلم.

واوضح ان فكرة اختيار الفيلم من وجهة نظره انها حدوته كسرد لحياتة الشخصية.

واشاد الجمهور باعجابهم الشديد للافلام وتأثرهم بها.