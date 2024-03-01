سنورس بالفيوم تشيع جثمان مسن توفي أثناء أداء صلاة الجمعة

شيع اهالى مركز سنورس بالفيوم جثمان وحيد فضل سيف 75عامًا، والذي توفي بعد أداء صلاة السنة وجلس ينتظر خطبة الجمعة بأحد مساجد الزملوطي بمركز الفيوم، وسط حالة من الصدمة التي انتابت رواد المسجد بسبب الوفاة المفاجئة التي وصفوها بحُسن الخاتمة.

حسن الخاتمة..

وقال حاتم جلال ابن شقيق المتوفى، إن الراحل توفي أثناء انتظاره خطبة الجمعة، بشكل مفاجئ دون أن يشكو من أي شيء، مضيفًا أن صحته كانت جيدة واستيقظ مبكرًا، وتوجه لمحافظة الفيوم وبعدها توجه للمسجد وتوضأ، لأداء صلاة الجمعة.

و برغم صدمتنا بوفاته إلا أننا فرحنا بحسن الخاتمة، مؤكدًا أن المتوفي كان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق، ومحبوبًا بين أهالي مركز سنورس وجيرانه، وحريصًا على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، موضحًا أن وجه عمه كان مبتسمًا بعد وفاته أثناء الغسل وأنه كان يدعو الله دائما أن يرزقه حُسن الخاتمه.

واضاف أن عدد كبير من أهل مركز سنورس بالفيوم شاركوا في تشييع جنازته، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين، مؤكدًا أن المتوفي كان واصلًا لرحمه وحريصًا على التواصل مع جميع أفراد أسرته.