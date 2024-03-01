أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تشكيل فريقه الرسمي الذى سيخوض مباراة يانج أفريكانز، بعد قليل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

في خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات وبيرسي تاو.

في الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء كلا من اللاعبين:

حمزة علاء، محمد هاني - كريم الدبيس ، أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد - كريم فؤاد، رضا سليم - وسام أبو علي.

ولعب الفريقان إحدى عشرة مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، وكلها كانت في دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم والجديد، فاز الأهلي في ست مباريات وخسر مباراة، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً واستقبلت شباكه خمسة أهداف.

وتقرر انطلاق صافرة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز، مساء يوم الجمعة، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.