القومي للمرأة يطلق أول ورشة عمل لرصد أعمال رمضان 2024

نظمت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الاستاذة الدكتورة سوزان القليني ورشة عمل لطلبة وطالبات كليات الإعلام الحكومية والخاصة و الاهلية بهدف تعريفهم بكيفية رصد صورة المرأة وقضاياها في الأعمال الرمضانية التى يتم عرضها فى رمضان ٢٠٢٤ ومشاركتهم فى الرصد، استمرت الورشة على مدار يومين مستهدفة 200 طالبة وطالب.

أكدت الدكتورة سوزان القلينى أن رصد الاعمال الفنية خلال رمضان المبارك ٢٠٢٤ سوف يتضمن رصد صورة المرأة في الإعلانات والبرامج التليفزيونية والمواقع الإخبارية والصحف، والإذاعة المصرية، ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدة أن الرصد سوف يقيس انعكاس هذه الصورة على عينة من السيدات والرجال في محافظات مصر المختلفة، وسيتم الرصد بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مع الاهتمام بإعداد تحليل مضمون كمي وكيفي، للخروج بتقرير عن المعالجة الإعلامية لصورة وقضايا المرأة وملامح هذه الصورة، مؤكدة ان لجنة رصد أعمال رمضان هذا العام تضم مجموعة كبيرة من الطلاب المتطوعين من كليات وأقسام الإعلام بمختلف الجامعات بما يقرب من ٢٠٠ طالبه وطالب.

وخلال ورشة العمل استعرضت الدكتورة أسماء عبد الشافي دكتورة الاعلام بكلية الاعلام جامعة عين شمس وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس استمارة التحليل الكيفي التي تم اعداد من قبل خبراء في مجال الاعلام والبحث العلمي وقد خضعت الاستملرة للتحكيم من مجموعة الاساتذة و الاكاديميين بمختلف كليات الاعلام .

ركزت د أسماء في عرض الاستمارة عن كيفية تحليل صورة المرأة داخل الدراما من حيث تحليل الصور الايجابية و السلبية للمراة و العنف الممارس نحوها سواء مادي او معنوي بالاضافة إلي تحلي القايا التي تم مناقشتها داخل العمل الدرامي سواء قضايا تمكين المرأة او التشريعات القانونية التي تخص الاسرة المصرية.

الإحصائيات الخاصة بالأعمال الفنية

كما عرضت الدكتورة ريهام امبابي دكتورة العلاقات العامة وعضوة لجنة الإعلام بالمجلس كيفية إعداد الاحصائيات الخاصة بالاعمال فنية سواء دراما أو برامج اذاعية او تليفزيونية أو اعلانات أو وسائل السوشيال ميديا ، مؤكدة أنه سيتم إعداد مقارنة احصائية عن الاعوام السابقة بنسبة الصور الايجابية و السلبية و العنف الموجهة للمرأة داخل تلك الاعمال.

واشارة أنه سيتم مطابقة تلك النتائج الاحصائية بالكود الإعلامي لمعالجة قضايا المرأة الذي أعدته لجنة الإعلام بالمجلس، وذلك للخروج بمؤشرات يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، بعد شهر رمضان الكريم.

شاركت في فعاليات الورشة كليات الإعلام في المؤسسات التعليمية التالية – جامعة القاهرة - جامعة المنوفية- جامعة بني سويف الحكومية والاهلية - الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات MTI- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA- جامعة الأهرام الكندية – جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST - كلية الإعلام واللغات التطبيقية جامعة النهضة- الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام IAEMS - كلية اللغة والإعلام – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرعيها الشراتون و القرية الذكية - كلية الاعلام جامعة 6 اكتوبر - المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث cic - قسم الاعلام معهد الدراسات والبحوث العربية – المعهد الجزيرة العالي للاعلام ٠



يذكر ان هذا العام هو العام التاسع علي التوالي لمرصد لجنة الاعلام بالقومي للمرأة الذي يضم مجموعة كبية من الاكاديميين بكليلت الاعلام و الخبراء من مجال الدراما والاذاعة و التليفزيون و الصحف