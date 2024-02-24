القومي للمرأة ينعى المخرجة التليفزيونية سميحة الغنيمي

ينعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والآسي المخرجة التليفزيونية سميحة الغنيمي التي وافتها المنية أمس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ حزنها لفقدان مصر نموذج فريد وملهم تركت أعمال فنية خالدة، مؤكدة أن المخرجة سميحة الغنيمي كانت رائدة ومؤثرة في مكتبة التليفزيون المصري بروائع الأفلام التسجيلية.

ويتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة

سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وانا اليه راجعون.