إفتتاح مسجد علي بن جالية بالمراشدة شمال قنا

حضر حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الجمعة، إفتتاح اعمال إحلال وتجديد مسجد علي بن جالية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال قنا.

وأوضح الشيخ ماهر على، إنه تم إنشاء المسجد بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، على مساحة ألفين و450 مترًا,

وأضاف أن وزارة الأوقاف فرشت المسجد، ضمن خطة الوزارة لافتتاح المساجد الجديدة على مستوي محافظة قنا.

نائب المحافظ خلال الافتتاح

في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية .

رافق نائب المحافظ، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفضيلة الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الاوقاف بقنا، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والنائب طارق رسلان والنائب محمد كمال موسي عضوا مجلس الشيوخ، وحسن الزمقان رئيس مركز ومدينة الوقف، وجمع غفير من أهالي قرية المراشدة. .

استمع نائب محافظ قنا إلى الخطبة التي جاءت تحت عنوان «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن»، والتى جاءت لتأكد علي أن مجالس العلم من أطيب المجالس وأزكاها، وأشرفها قدرًا عند رب العالمين ففي رحابها يُتدارس العلم النافع، الذي يزكي العقول، ويبني الوعي، ويرشد إلى الطريق المستقيم، و أن الله سبحانه وتعالى قد رفع شأن العلم والعلماء في كتابه العزيز.

وأبرز نائب المحافظ، إهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.