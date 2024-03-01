بيت ام الغلام جديد منه شلبى فى رمضان 2024

تشارك منة شلبي في رمضان بمسلسل "بيت أم الغلام" وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج مصطفى منير.



ونشرت محطة راديو إنرجي عبر السوشيال ميديل صور توثق لحظات التعاقد مع منة شلبي، والمؤلف محمد إسماعيل بحضور زهرة رامي مدير الإنتاج الدرامي في المحطة.



قررت منة شلبي في وقت سابق التركيز على الأعمال السينمائية والغياب عن موسم دراما رمضان ٢٠٢٤، وذلك قبل تعاقدها مع راديو إنرجي على تقديم مسلسلها الإذاعي الجديد.

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