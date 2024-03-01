مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالشرقية ينفذ 10 دورات تدريبية للشباب| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقاً لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقاً للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية، أن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الألي والتدريب على البرامج المتخصصة "هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة" ويمنح "دورات التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي" مشيراً إلى أن المركز خلال شهر فبراير قام بتنفيذ ١٠ دورات تدريبية لعدد ٤٤٨ متدرب كالآتي :

- عقد دورات التأهيل علي برامج ICDL شملت (Win- Word- Excel- Net- P:P- Cyber- اختبارات ICDL) استفاد منها ١٠٢ متدرب.

- عقد دورة أساسيات التحول الرقمي شملت ( Windows &IT) استفاد منها ٢٢ متدرب.

- عقد دورة TOT استفاد منها ١٠ متدربين.

- عقد دورة الأتوكاد AUTOCAD استفاد منها ٩ متدربين.

- عقد دورة أساسيات SPSS استفاد منها ٤٩ متدرب.

- عقد دورة عن الحملة الميكانيكية رقم (١) استفاد منها ٥٤ متدرب .

- عقد دورة عن الحملة الميكانيكية رقم (٢) استفاد منها ٥٣ متدرب.

- عقد دورة عن تنمية مهارات الإحصاء استفاد منها ٤٧ متدرب.

- عقد دورة عن البنك الأهلي استفاد منها ١٤ متدرب.

- عقد دورة عن منحة الموظف الرقمي استفاد منها ٨٨ متدرب .

وأضاف مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية أن المركز قام بإستضافة لجنة النظر في تظلمات التصالح ( الاجتماع الأول ) - ( الاجتماع الثاني ) - اجتماع الوحدة العامة لحماية الطفل استفاد منها ٦٥ متدرب.

ويضم المركز نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة ويقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع لإعدادهم وتدريبهم على الدورات بما يتناسب مع تخصصاتهم ، كما يُعد المركز من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي والمتدرب يحصل على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي ضرورة رفع الوعى الأثرى لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تُساهم فى ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضارى بالديوان العام، إلى استمرار فعاليات برنامج "تراثنا نحميه و نحييه" لتنمية الوعى الأثرى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا، وذلك من خلال تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية و تعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا، حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الثانوية الزراعية بمدينة الزقازيق وبلغ عدد الطلاب الحاضرين ١٠٠طالب وطالبة، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الأثرية واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعى المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية، وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم.

وفي هذا الإطار، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للآثار المصرية والإسلامية، وقطاع المتاحف، وبالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم، وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا، وذلك لتنظيم أولى ندواتها غدًا لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية وكفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة.