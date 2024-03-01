ألبوم مكانك يُطلق العنان لصوت عمرو دياب.. كواليس تنفيذه مع أبرز صناعه (حوار)

12 أغنية مزجت بين التسعينات والألفية الأولى للهضبة

بدون مقدمات دعائية طويلة "ألبوم مكانك لـ عمرو دياب قريبًا"، صور دعائية ضخمة ملأت الشوارع، ازدحام مواقع التواصل الاجتماعي بصور الألبوم، البحث عن قائمة الأغاني انتظار موعد الطرح.. تلك الأجواء التي صاحبت إعلان الهضبة عمرو دياب عن "مكانك" الذي جدد به عمرو عادته المفضلة لدى جمهوره والذي انتظره عامين بعد آخر إصداراته ياأنا يالاء صيف 2021، وبعدها اتبع منهج الأغاني المنفردة الذي طغى على معظمها المقسوم والغزل، الأمر الذي جعل جمهوره متعطشًا لمجموعة غنائية كاملة متنوعة بين الرومانسي والدراما والإجتماعي والألوان المتنوعة للهضبة المعتادة في ألبوماته.

ألبوم مكانك يشبع احتياجات جمهور عمرو دياب للألبومات

اعتاد جمهور الهضبة خلال العامين الماضيين على سياسية الأغاني المنفردة بشكل شبه أسبوعي، فكانت العودة للألبوم الكامل دون حرق أغانيه هي المفاجأة الأضخم في 2023، خاصةً انه احتوى على عدد كبير من الصور التي حملت إطلالة مختلفة له شبهها جمهوره بـ "بوستر" ألبوم تملي معاك.

دخول عمرو دياب في خط المهرجانات

ويُحسب لعمرو دياب في هذا الألبوم الدخول في خط أغاني "المهرجانات" لكن بشكل خاص به من خلال أغنية "ياقمر"، التي كتب كلماتها مصطفى حدوتة صاحب أغاني "بنت الجيران، مخاصماك، مسيطرة، عود البنات"، وهي أغنية غزلية الوصف أشبه بالمونولج، وتعد الأكثر جرأة بين أغاني الألبوم .

ألحان جديدة لعمرو دياب في “مكانك”

عاد عمرو دياب في ألبوم مكانك إلى بوابة التلحين الخاصة به، حيث قدم لمساته الموسيقية الخاصة في "ياقمر، مكانك، لوحدنا"، وقدم الجيتاريست شريف فهمي التوزيع الموسيقي الأول له مع عمرو في أغنية "ماتتعوضش".

وكان للوفد لقاء مع صُنّاع الألبوم الـ 35 في مشوار الهضبة الفني، الذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد أسمائهم داخل تلك المسيرة التي تمتلك مميزات فنية من طرازٍ خاص.

أحمد إبراهيم: لم أتوقع الموافقة على لحن "معرفش حد بالإسم ده"

تحدث الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عن أجواء مشاركته في الألبوم والذي حظى بنصيب الأسد حيث شارك كـ ملحن وموزع خلال 5 أغانٍ “معرفش حد بالاسم ده، مابتغيبش، سلامك وصلي، مكانك، بيوحشنا”، قائلًا:" استمتعت بالعمل في الألبوم كـ واحد من محبي الهضبة أولاً وواحد من الملايين الذين ينتظرون أعماله الغنائية واتابعه تطوراته وتفكيره عن كثب، الأمر الذي جعل العمل معه سلس ومليء بالحماس والتفاصيل التي تضيء لك أفكار جديدة في الجلوس معه كل مرة.

أحمد إبراهيم

وتابع" تعاملت مع عمرو دياب سابقًا في تراك ياليل والأحلى ونص كأغاني منفردة وكنت انتظر ألبومه لكي أرى ماهو الخط الموسيقي الذي سيتخذه والأجواء المختلفة التي سيقدمها والتركيز المكثف الذي ينصب على كل أغنية، فتلك تختلف عن العمل على الأغاني المنفردة قليلًا، فالعمل على إصدار غنائي كامل مكون من 10 أو 15 أغنية يختلف عن أغنية واحدة خاصةً في ترتيب الأفكار من البداية حتى خطوة النهاية وتنفيذ "ماستر" الألبوم.

وعن تقديمه لألحان الاغنية الدرامية الوحيدة في الألبوم "معرفش حد بالإسم ده"، قال:" لم أتوقع الموافقة على اللحن على وجه التحديد السنيو "قولوله ماخرجتش يعني من الجنة" لأنه في نقلة صوتية 180 درجة عن الذهب أردت بها إظهار النقاط اللامعة في صوت عمرو دياب، والحمد لله جاءت الموافقة سريعًا وسارعت بعده في العمل على التوزيع الموسيقي الذي اتبعت فيه الهدوء والتقليل من الآلات الموسيقية حتى يكتمل هدفي من الأغنية بالكامل وهو التركيز على صوت أكثر.

يعد ألبوم مكانك هو التواجد الأقوى لـ أحمد إبراهيم مع عمرو دياب، وقدم معه سابقًا كموزع موسيقي "الأحلى ونص، تراك ياليل، الدنيا بترقص، اتقل"، وهو يتمتع باختيار موسيقي خاص متركز على اللاتين روك

R&B

تامر حسين : حرصت على إدخال مصطلحات جديدة في ألبوم مكانك

وعن الشاعر تامر حسين المتواجد دومًا مع صوت عمرو دياب بأفكار مختلفة، قال "أسعد دومًا بالعمل مع عمرو دياب ولكن مع ألبوم مكانك جرعة السعادة والحماس زائدة، وبالتحديد عند معرفة ردود الفعل حول الأغاني كما حدث في "بيوحشنا" التي قدمها لي الملحن مدين وقمت بكتابة الكلمات عليها وحرصت على إدخال مصطلحات جديدة كـ ملازمنا، رؤياه".

وتابع " وكذلك أغنية لوحدنا وضع الفنان محمد قماح مذهب اللحن ووضعت عليها الكلمات واستأنف اللحن بعد قيامه بعملية جراحية والحمد لله لاقت استحسان لدى المستمع".

وبسؤاله عن "مكانك" التي كتب كلماتها وحمل الألبوم إسمها، قال" في كل مرة يتم اختيار أغنيتي كعنوان للألبوم أشعر بضعف المسئولية تجاه عمرو دياب وجمهوره وأن أكون دائمًا على قدر الثقة، وهي من أقرب الأغاني إلى قلبي بجانب بيوحشنا، فأنا أميل غالبًا للقصص التي تعبر عن الاشتياق الإيجابي دون ألم أو فراق وهذا ماقصدته في مكانك

منذ 2009 مع ألبوم وياه ودائمًا لدينا موعد خاص مع كلمات تامر حسين مع عمرو دياب، وبدايةً من هذا الألبوم انطلق حسين بقوة الصاروخ في القاموس الغنائي للهضبة، حيث وصلت عدد أغانيه معه إلى أكثر من 60 أغنية، وكان لهم بصمات مميزة في كل ألبوم سواء على المستوى الدرامي أو الرومانسي أو الغزل.

كما له النصيب الكبير في تصدر أغانيه أسماء ألبومات الهضبة من بينهم حيث قدم له 6 أغنيات حملت عناوين ألبومات الهضبة وهي "وياه" عام 2009، ثم "بناديك تعالى" عام 2011، و"الليلة" عام 2013 و"شفت الأيام" عام 2014، و"أحلى وأحلى" عام 2016.

وحتى مكانك 2023

تامر حسين

محمد البوغة : جرأة عمرو دياب "مزاج" خاص

وأعرب الشاعر محمد البوغة صاحب كلمات "واخدين راحتهم" عن سعادته بالمشاركة الثالثة مع عمرو دياب بعد أغنيتي "خلص على قلبي، مضحوك علينا"، وعأضاف" العمل مع عمرو دياب له "مزاج" خاص ولم أتردد للحظة في إرسال كلمات " واخدين رحتهم" له فأنا اتابع اختيارات عمرو دياب بالتفصيل ودائمًا أفضل اختياراته الجريئة القريبة من كتاباتي، وجاءت الموافقة سريعًا على الكلمات وذهبت إلى الملحن محمد يحيى للتسجيل .

وتابع "حملت واخدين راحتهم طابع السخرية ذات كلمات عامية متداولة لتجعل لها مكانة خاصة لدى المستمع وهو بالفعل ماحدث وتحقق الهدف المرجو منها".

محمد يحيى: التنوع هو رأس مال العمل الناجح

وبدأ الملحن محمد يحيى حديثه عن الألبوم بـ "عمرو دياب ده حبيبي" وأعرب عن اشتياقه لأجواء ألبومات عمرو دياب قائلًا" من منا لا يسمع عن إعلان لألبوم الهضبة ولاينتظره، فأردت في هذا العمل الانغماس في الألحان التي تعطي لصوت عمرو مساحة أكبر كما هو الحال في أغنية "سلامك وصلّي" مع الرتم السريع الأقرب للموسيقى الإسبانية في "تظبط مودها"، والمقسوم الراقص في "واخدين راحتهم"، باعتبار أن التنوع هو رأس مال أي عمل غنائي ناجح.

محمد يحيى صاحب مكان موسيقي خاص مع عمرو دياب منذ الألفينات الأولى له ولها علامات تاريخية لايستهان بها منذ عام 2004 الذي قدم فيها أسطورة "قصاد عيني، وريحة الحبايب" ، مرورًا بألحانه في ألبوم كمل كلامك 2006 وألبوم الليلة وغيرها من السجلات الغنائية التي وضعت لـ محمد يحيى مكتبة موسيقية خاصة مع الهضبة ينتظرها جمهوره في كل ألبوم

محمد يحيى

ردود فعل إيجابية مع جديد عمرو دياب بعد الاعتياد على لون غنائي معين

استمتع جمهور الهضبة بالتوليفة الغنائية والموسيقية لألبوم مكانك والموضوعات المتنوعة التي اشتاقوا الاستماع إليها، وكان رد الفعل الأكثر انتشارًا للمستمعين عبر منصات التواصل الاجتماعي هو عودة عمرو دياب إلى "مكانه" في التسعينيات والألفينات والتي وجدوها في الأجواء الغنائية للألبوم.

كما أعطى لهم الألبوم مساحة صوتية أكبر لعمرو والتي قلت بعض الشيء خلال إصداراته المنفردة الماضية نظرًا لطبيعة تقديمها السريعة، فكانوا بحاجة إلى الرجوع لنقاط صوته اللامعة.

فريق عمل ألبوم عمرو دياب بين صناع أساسيين و مواهب جديدة

ضم ألبوم مكانك فريق العمل الدائم لدى الهضبة في أعماله الغنائية الأخيرة، ومن الشعراء "بهاء الدين محمد، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، أحمد إبراهيم، مدين، محمد قماح"والموزعين أحمد إبراهيم ، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم، عادل حقي.

عدد أغاني ألبوم مكانك

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالإسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

حقق ألبوم مكانك نجاحًا جماهيريًا ضخمًا فور طرحه، وامتلأت منصات التواصل المنشورات حول تعليقاتهم على الأغاني ومشاركة المعلومات الخاصة بكل أغنية بعد طرحها، حيث تم طرح 12 أغنية بمعدل واحدة كل ساعة، ومع منتصف الليل انتهت الوجبة الديابية الدسمة ليحقق المزيد من المشاهدة والاستماع، وتصدر المراكز الأولى في مختلف محركات البحث.

ألبوم مكانك دليل قوي على استمرار حيوية عمرو دياب الغنائية

ألبوم مكانك يخرج مع عمر الـ62 لـ عمرو دياب، بدليل قاطع بأن الطموح والتقدم الغنائي والموسيقي ليس له عمر أو حدود، لازال يمتلك حيوية ونشاط البدايات التي لمسناها في عمرو منذ ألبوم "ياطريق" وحتى "مكانك" مايزيد عن 40 عامًا ولازال يثبت بأن مكانه لن يقترب منه أحد ولن يتكرر بذلك العنفوان المتجدد.