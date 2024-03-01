المقاومة الإسلامية تستهدف موقع البغدادي بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية، تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية.

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، استشهاد مستشار الحرس الثوري رضا زارعي نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة بانياس في سوريا.