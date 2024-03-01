الجمعة 01 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية -
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة الإسلامية تستهدف موقع البغدادي بالصواريخ

حزب الله
حزب الله

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:55 من‎ ‎ بعد ظهر يوم الجمعة 01-03-2024 موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية، تجمعا لجنود العدو الاسرائيلي في محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية.

وأعلنت وكالات الأنباء الإيرانية، استشهاد مستشار الحرس الثوري رضا زارعي نتيجة الغارات الإسرائيلية على مدينة بانياس في سوريا.

مواد متعلقة

حزب الله يقصف محيط ثكنة راميم بالأسلحة الصاروخية

فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد .. صور

مظاهرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الأردن واليمن والعراق

نعش نافالتي يصل إلى الكنيسة وحلفاءه ينادون باسمه.. فيديو

وزير الري يتفقد أعمال تطهير ترعة بورسعيد

عاجل.. انفجارات عنيفة فوق حيفا شمال فلسطين المحتلة

حزب الله يُسقط مُحلقة إسرائيلية في وادي العزية

المقاومة تنشر مشاهد لمعارك خاضتها وتعيد نشر فيديو الثلاثة مسنين الأسرى
الجريدة الورقية