ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض علي 5 عناصر إجرامية وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بمحافظات "الشرقية، الإسكندرية، أسوان" تقدر قيمتها المالية بأكثر من 4 ملايين جنيه.

حشيش بـ ضبط 4 ملايين جنيه.. ضبط 5 عناصر إجرامية من تجار السموم بالمحافظات

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن الشرقية، الإسكندرية، أسوان قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بتلك المحافظات.. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة أول العاشر بالشرقية.. وبحوزتهم 24 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية وبحوزته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعنصر إجرامى "له معلومات جنائية"؛ بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4.3 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

حبس مزارع نصب علي المواطنين بالقناطر الخيرية

كما قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس مزارع في القناطر الخيرية 4ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك واستولى على الأموال، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية ، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة القناطر الخيرية من 5 أشخاص يفيد بقيام مزارع بالتحصل منهم على مبالغ مالية بحجة تسفيرهم للعمل بالخارج واستولى منهم على نحو 720 ألف جنيه ولم يفي بوعوده معهم.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية ، من ضبط مزارع بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من 5 أشخاص بتضررهم من مزارع - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 720 ألف جنيه نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.