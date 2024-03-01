سكرتيرمساعد بني سويف يفتتح مسجد" الفتح" بعزبة أبو النور

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام ، لافتتاح مسجد" الفتح" بعزبة أبو النور التابعة لقرية هرم ميدوم بمركز الواسطى، والذي تكفل بإحلاله وتجديده المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة والتابع لبيت الزكاة الكويتي، وذلك في إطار بروتوكولات التعاون الموقعة بين وزارتي الأوقاف المصرية والكويتية لإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد المساجد وإعمار بيوت الله وبالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

شهد افتتاح المسجد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية نائبًا عن وزير الأوقاف، و سلوى فريج العنزي مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية، وغازي سعود الفيلج عن المتبرع بالمشروع المرحوم محمد سعود الفيلج،و حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، الشيخ محمد الغزالي مدير أوقاف الواسطى والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ، و فاروق الديري رئيس قروية ميدوم، وجمع غفير من أهالي القرية.

وعقب الافتتاح أدى السكرتير العام المساعد ومرافقوه شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الذي تم إحلاله وتجديده على مساحة إجمالية 360 مترًا، عبارة عن طابقين (أرضي، وأول علوي)، بجانب مصلى للسيدات، بتكلفة 6 ملايين جنيها "بالتعاون مع المكتب الكويتي، حيث تم الاستماع لخطبة الصلاة التي ألقاها فضيلة الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتناولت موضوع الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن.

من جهته أعرب السكرتير العام المساعد عن سعادته لحضور افتتاح المسجد، لافتًا أن افتتاح مثل تلك المشروعات خير دليل علي عمق العلاقات الكويتية المصرية، وتعبيرًا عن التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات، وتحقق روح التكافل والتواصل بين أبناء الشعبين الشقيقين من مصر والكويت.

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