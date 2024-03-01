الجمعة 01 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أنس بوخش في ضيافة صاحبة السعادة .. صور

بوابة الوفد الإلكترونية

للمرة الأولى له في مصر يأتي الإعلامي أنس بوخش مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها الاجتماعي الشهير “صاحبة السعادة”.

موعد حلقة أنس بوخش مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة

تذاع الحلقة يوم الإثنين المقبل في الـ 11 مساءً عبر قناة DMC الفضائية، يتحدث فيها عن علاقته بوالده ووالدته ومراحل حياته المختلفة، وكواليس بدة برنامجه الشهير ABTALKS" ، ولقاءاته مع مشاهير العالم في مختلف المجالات ، ووصوله  إلى مرتبة أهم الشخصيات المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط.

 

تضمن برومو حلقة إسعاد يونس مع أنس بوخش تحضيرات الأكلة الشعبية الأشهر في مصر وهي “الكشري”، بجانب بعض الأحاديث الكويدية والاجتماعية بينهما.

 

 

نبذة عن أعمال أنس بوخش 

بجنب عمل أنس بوخش كمقدم لبرنامجه الشهير، يُعد من أشهر رجال الأعمال بالإمارات، وهو أحد مؤسسي نادي أهداف الرياضي، ومؤسس شركة بوخش إخوان، وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي.

 

 

 

 

 

 

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