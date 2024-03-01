إستمرار فعاليات المشروع القومي للرواد بسوهاج

نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتنسيق مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فاعليات تدريب المشروع القومى للرواد والتي تختص بكبار السن وجعل الرياضة أسلوب حياة وتشجيع هذه الفئات من المجتمع على ممارسة الرياضة .





وأشار محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المشروع القومي للرواد ضمن أولويات القيادة السياسية التى تولي إهتماما خاصا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات الشعب المصري حيث يهدف المشروع القومي لرياضة الرواد إلى تحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن بإستهداف فئة كبار السن لممارسة الأنشطة الرياضية في مراكز الشباب والأندية الرياضية.





وأضاف محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة أن الإهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة تنفيذا وتحقيقا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ بهدف الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية ويتم التدريب على خماسي قدم وكرة السلة والكرة الطائرة وتنس الطاولة والألعاب الترفيهية .





تجري تدريبات المشروع القومي للرواد بملاعب مركز شباب مدينة سوهاج للمرحلة العمرية من ٤٠ سنة فما فوق يومين من كل اسبوع .





ويأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتعليمات الدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج ومتابعة محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة .