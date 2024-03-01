افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بالقصير

نائبا عن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر افتتحا ظهر اليوم اللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير وفضيلة الشيخ هانى السباعى وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الاحمر مسجد عمر بن الخطاب بمدينة القصير بحضور الشيخ محمود محمد رمضان مدير إدارة أوقاف القصير ومفتشى الدعوة بالإدارة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالبحر الأحمر

نقل ايهاب تحيات اللواء عمرو حنفي للقائمين على ترميم المسجد معربا عن شكره لوصول المسجد لهذه الدرجة من روعة الفن الاسلامى وزخارفه

اشار السباعى ان افتتاح المسجد جاء بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والترميم التى تكلفت نصف مليون جنيه تقريبا علي نفقة وزارة الاوقاف وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية ألف متر مربع تم فرشها بسجادة المحراب الجديد

ادى خطبة الجمعة بالمسجد الشيخ هاني السباعي بعنوان "الاستعداد لرمضان .. بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن" كما ابرز دور الدولة الهام فى تعمير بيوت الله مبانى ومعانى للوقوف امام التيارات المفسدة للاخلاق وحماية شباب امتنا من الافكار المتطرفة وتنمية حثهم الدينى والعمل على شرح اصول الدين للاطفال والشباب للوصول الى فكر نقى ومبدع نواجه به التحديات .

هذا وعقد اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير اجتماعا مع عدد من تجار الجملة وأصحاب المحلات التجارية لإقامة معرض " أهلا رمضان" خلال الأيام المقبلة، وذلك بحضور مدير إدارة التموين والمركز التكنولوجى بالإدارة وممثلو الغرفة التجارية بالمدينة.

وناقش رئيس مدينة القصير اهمية توافر جميع الأصناف اللازمة للأهالى طوال شهر رمضان بأسعار تنافسية ومخفضة ، مؤكدا على الالتزام بإعلان الأسعارعلى كل منتج ، ومن ناحية أخرى وجه الادارات المختصه بالوحدة والادارات المختصة بالمتابعة المستمرة للمعرض وتنظيم البايكات وتلاشى اى مظاهر غير حضارية.

وياتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان المبارك، و توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة