فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد .. صور

أدى فلسطينيون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد الفاروق، الذي دمَّره الاحتلال الصهيوني بمدينة رفح.

ومنع جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مصلين فلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لتأدية صلاة الجمعة، واعتدت عليهم عند باب الأسباط في القدس المحتلة.

بينما نجح آلاف من الفلسطينيين في أداء صلاة فجر الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، وسط دعوات لتكثيف الرباط وشد الرحال إليه، من أجل كسر الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الغاشم للشهر الخامس على التوالي، وذلك رغم قيود الاحتلال العسكرية ومنعه لآلاف المصلين من الوصول إليه منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي.

وكثفت قوات الاحتلال الصهيونية، من تواجدها في محيط المسجد الأقصى، ونشرت أجهزة تنصت وتصوير، استعدادا لشهر رمضان، تزامنا مع تواصل الدعوات الفلسطينية للرباط في الأقصى وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان المبارك.