إزالة 13 حظيرة طيور اُنشئت بالمخالفة حول الوحدات السكنية بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم التعامل مع الشكاوي الواردة بالمجاورات السكنية التابعة للمجاورة 45 بالحى السادس، وتم إزالة عدد 13 حظيرة طيور، و3 تنده حديد أمام الوحدات السكنية،

كما تم ازالة عدد 9 استحواز زراعات عشوائية حول الوحدات السكنية، وفتح الممرات والطرق أمام المارة.

ولفت إلى ان جهود الحملة أسفر أيضا عن رفع اشغالات المحلات المخالفة أمام القطع السكنية، ورفع كافة الاشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة، كما تم المرور على منطقة الأردنية ومنطقة صيدناوي، والطرق الرئيسية بأحياء المدينة.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.