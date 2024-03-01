ختام فعاليات حملة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لسيدات الشرقية| صور

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع ، مشيداً بمبادرة أيامنا أحلى والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت شعار "حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات والوصول بالخدمات للمناطق النائية والعشوائية بقري مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى ختام فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية والتي استمرت علي مدار10 أيام في الفترة من 18 حتي فبراير 2024 وتم تنفيذها على مرحلتين المرحلة الأولي بالإدارات الصحية بـ ( القنايات - أولاد صقر - مشتول السوق - أبو كبير، الحسينية - العاشر من رمضان – الإبراهيمية - منشأة أبو عمر – بلبيس - أبو حماد) والمرحلة الثانية بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق - منيا القمح - فاقوس - كفر صقر - ههيا - صان الحجر- ديرب نجم -القرين - الصالحية الجديدة) تم خلالهما تقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية لعدد 114741 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 79442 سيدة.

أوضح وكيل وزارة الصحة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات الأخرى منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة ، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة بهدف الوصول بالخدمة إلي المناطق البعيدة والعشوائية بقري المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة انه خلال الحملة تم تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث، بالإضافة الي نشاط مكثف قدمته الرائدات الريفيات للتوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية بهدف رفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.

يذكر أن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد أشار إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 12363 سيدة بجانب تقديم وسائل تنظيم الاسرة لعدد 8402 سيدة وذلك خلال اليوم الاول من انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة تحت شعار "حقك تنظمي" والتي بدأت فعالياتها يوم 24 فبراير الجاري وتستمر حتى 28 فبراير 2024 بمراكز (الزقازيق - منيا القمح -فاقوس- كفر صقر- ههيا- صان الحجر- ديرب نجم- الصالحية الجديدة- القرين).

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الخدمات المقدمة للسيدات شملت متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بمعرفة الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمي الخدمة المدربين على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية والقري بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تقدم خدماتها من خلال 252 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي وعدد14 عياده متنقلة ومشاركة 108 طبيب مدرب و 371 ممرضة و 497 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم علي أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالاً لتنفيذ مبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و917 طالب وطالبة بعدد 1460 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي (فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

وأضاف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي حيث تستهدف تخريج جيل خالٍ من الأمراض وكذلك القضاء على العادات غير الصحية من خلال مبادرات هادفة وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى ضرورة استمرار توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة وذلك بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي.