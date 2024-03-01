وزيرة التضامن تزور المنيا

رحب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بشو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ، والوفد المرافق له ، كما رحب بوزير التضامن الإجتماعي نيفين القباج ، و الوفد المرافق لها.

جاء ذلك خلال كلمته الذي القاها فى المؤتمر الصحفى ، لمركز العدوة شمال المحافظة، خلال زيارة وزيرة التضامن ومدير الفاو والوفد المرافق لهم ، وقال المحافظ ، ان محافظة المنيا تتنوع فيها الأنشطة الإقتصادية المختلفة ، و خاصة فى المجال الزراعى لما تحظى به من مقومات متميزة ، حيث تتصف معظم الأراضى بها ، بأنها من الدرجة الأولى و الثانية ذات الفئة الإنتاجية العالية.

وهنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شو دونيو المدير العام لمنظمة (الفاو) لإنتخابه لولاية ثانية للمنظمة منذ شهر يوليو من العام الماضى 2023.

وقال المحافظ ، نرحب بوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى ، فمنذ توليها حقيبة الوزارة لم تعد فلسفة العمل بها لرعاية الفقراء و المحتاجين فقط ، بل أصبح لها منهج جديد تحت شعار

، « فرصة جديدة لتغيير وجه الحياة وتحقيق الذات بالعمل والإنتاج» ، و هذا ليس بجديد عليها فقبل توليها المنصب ، و هى تعمل جاهدة فى إعداد الملفات الإستراتيجية ذات الأبعاد المجتمعية محليا ودوليا .

فجاء توليها حقيبة الوزارة لتواصل هذا الدور بكل همة ونشاط على جميع الأصعدة ، فأخذت على عاتقها تغيير رؤية الوزارة فى طريق التمكين الإقتصادى لنقل الأسر الاكثر احتياجا ، من دائرة الفقر إلى العمل والإنتاج.

أكد المحافظ ، ان المحافظة شرفت بتنفيذ مشروع تحسين سبل العيش و التغذية ، و التمكين الإقتصادى للمرأة الريفية ، و أسرها المتضررة من فيروس كورونا، فلا تزال المرأة الريفية هى الأداة الأكثر فاعلية ، فى التكيف مع الآثار السلبية الناجمة عن المتغيرات المناخية و الجائحات ، و غيرها من الظواهر لما تتمتع به المرأة الريفية ، من مهارات فريدة و تجارب رائدة ، و تمكينها يمكن أن يسهم بشكل كبير فى تعزيز الممارسات المستدامة.

واضاف اللواء أسامة القاضي ، ان مشروع تحسين سبل العيش و التغذية و التمكين الإقتصادى للمرأة الريفية ، من المشروعات المهمة التى استطاعت أن تغير من نوعية حياة السيدات الريفيات ، ليس فقط من خلال تمكينهن اقتصاديا ، و لكن أيضا من خلال تمكينهن إجتماعيا لما يتبناه المشروع ، من قيم و مبادئ تجاه قضايا النوع الإجتماعى ، و التى تمثل عائقا أمام تنمية موارد النساء الإقتصادية ، مما يحد من العنف ضد النساء، و كذلك إرساء و ترسيخ مفاهيم الرجولة الإيجابية.

و التى تسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والتى و صاغتها الدولة المصرية فى رؤيتها لــ 2030 للتنمية المستدامة ، و التى تتسق و تتماشى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، و استراتيجية الدولة لتنمية الإقتصاد الأخضر ، و تحسين الأمن الغذائى و تنشيط الإقتصاد المحلي ، و خاصة المشروعات متناهية الصغر.

واختتم المحافظ كلمته قائلا ، نثمن كل الجهود المبذولة فى المشروع لتعظيم نتائجه ، و آثاره الإيجابية فى تحسين وضع المرأة الريفية ، و نقدم كل الدعم و المساندة و العون والمساعدة ، فى سبيل إنجاحه و استمراريتة ، حتى يؤتى ثماره المرجوة.

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، قد اجرت صباح اليوم الجمعة ، زيارة تفقدية لمحافظة المنيا بحضور شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو "، و اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا، وياسر بخيت وكيل الوزارة، وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو"، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج مشروع «تحسين سبل العيش» المنفذ في عدد من قرى حياة كريمة بالمحافظة، وزارت وزيرة التضامن الإجتماعي قرية الشيخ مسعود في مركز العدوة ، شمال المحافظة، وافتتحت مشروع زراعي بالتعاون مع الفاو في مركز العدوة بمحافظة المنيا.