تعليم سوهاج تُفَعِل مبادرة التعليم الأخضر منهجية حياة

عَقدت وحدة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية، وتحت رعاية الدكتور ياسر محمود محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبحضور سليمان بخيت، وكيل المديرية، لقاء توعوي تحت عنوان مبادرة التعليم الأخضر منهجية حياة، وذلك لإتاحة وتبسيط آليات الوصول للمحتوى التعليمي والتدريبي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.





جاء ذلك في إطار إهتمام الوزارة بتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية وإتاحة محتوى تعليمي ذو جودة عالية من حيث التصميم الفني والمحتوى العلمي الذي يتضمن كم هائل من الأمثلة المحلولة الذي يساعد على تحصيل وفهم الأفكار التي يدور حولها موضوعات المنهج والتدريبات المتدرجة وصولاً لأسئلة المستويات العليا المؤهلة لاجتياز اختبارات نهاية العام بكفاءة عالية، وفي هذا الإطار وبناء على تكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم من خلال لقاء الفيديو كونفرانس الذي عقد يوم الأثنين الماضي الموافق 12/2/2024م، وتفعيل دور وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية.





استهدف اللقاء الذي عقد تحت إشراف علاء أحمد الخولي، وحدة التواصل ودعم المعلمين بالمديرية، ومرفت عبدالعظيم، مدير إدارة التدريب، توعية موجهي جميع أقسام ومراحل التعليم المختلفة ( تجريبي - عربي) إبتدائي – إعدادي – ثانوي - وممثلي الإتحادات الطلابية - مجلس الأمناء - نقابة المعلمين - منسقي وحدات التواصل والدعم بالإدارات التعليمية .