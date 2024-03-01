وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج يشهد فعاليات معرض أندية الفتاة والمرأة

شهد يسري كفافي وكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج فعاليات معرض أندية الفتاة والمرأة والذي أقيم بنادي سوهاج الرياضي ضمن خطة اندية الفتاة والمرأه لعرض المنتجات الخاصة لتلك الأندية .





يأتى ذلك ضمن توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لتفعيل الدور التسويقي لمنتجات أندية الفتاة والمرأة بالمحافظات لإبراز الدور الفعال المقدم من وزارة الشباب والرياضة لتعليم الفتيات الحرف اليدوية للدخول إلى سوق العمل والذي يأتى بدوره إلى تقليل نسبة البطالة في الشارع المصري.





ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن تلك المعارض سوف تقام خلال الفترة المقبلة في المراكز الإدارية التابعة للمحافظة للتسهيل علي أبنائنا الشباب والفتيات المشاركة في فاعليات الأنشطة التى تقدمها وزارة الشباب والرياضة .





وأثنى يسري كفافي وكيل المديرية للشباب على المنتجات الموجودة في المعرض ووجه بضرورة عرض تلك المنتجات على مواقع التواصل الإجتماعي وتسويقهم لتصل تلك المنتجات إلى أبنائنا في القرى والنجوع .





وفي سياق متصل نظم مركز شباب الشيخ يوسف التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج مشروع تبادل زيارات بينه وبين مركز شباب باصونة التابع للإدارة ضمن مشروعات الخطة الداخلية عن شهر فبراير ٢٠٢٤ وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





تعد تبادل الزيارات من أهم العوامل التي تساعد على تميز وإرتقاء الشباب لذا أصبح من الضروري على مركز شباب الشيخ يوسف رفع كفاءته وكفاءة أبنائه من خلال أسلوب الزيارات المتبادلة بينه وبين مراكز الشباب الأخري.





ويهدف المشروع إلى تبادل الخبرات فيما بينهم وتبادل الرأي في المواقف العامة لتحديد نقاط الضعف ووضع الحلول المناسبة والدور في التطوير المهني حيث أنها تسهم في نقل المهارات والإستراتيجيات الجديدة إلى أرض الواقع وتطبيقها في مراكز الشباب والحياة العامة وتقلل من العزلة وتوطيد العلاقات الحميدة بين مراكز الشباب وتعزز التعاون والمشاركة في الأفكار وتبني ثقافة العمل التعاوني لتساعد الجميع على نقل وتبادل الأفكار والخبرات الناجحة.





وفي نهاية اليوم سادت أجواء من التفاعل الإيجابي بين الجميع والتقاط بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض شاكرين لمركز شباب باصونة حسن الإستقبال الضيافة والترحيب.





وأثني الدكتور محمد فريد وكيل الوزارة على مثل هذه النوعية من الأنشطة مثمناً للدور المحوري لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بسوهاج في عملية نقل الخبرات والتجارب الحياتية المتبادلة بين مراكز الشباب متمنيًا لهم دوام التقدم والنجاح.