5000 لاعب يشاركون في بطولة الشرقية لبراعم الكاراتية

نظمت منطقة الشرقية للكاراتية، بطولة البراعم للكاراتية والتى أقيمت بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد بالتنسيق مع الإتحاد المصرى للكاراتية، بحضور السيد الشبراوى مدير إدارة الأداء الرياضى بالمديرية، ومحمد ابراهيم الاخصائى الرياضى، وأحمد زكريا رئيس منطقة الشرقية، وأحمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة والمشرف العام على البطولة، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة، ومديري ومدربي الهئيات الرياضية والشبابية.

أقيمت فعاليات البطولة بمشاركة ٨٠ هيئة رياضية وشبابية بعدد ٥٠٠٠ لاعب ولاعبة، من مختلف الأندية والهيئات الرياضية والاكاديميات بالمحافظة، وسط تنافس اللاعبين داخل أجواء رياضية عالية بتحكيم دولى للبطولة.

أشاد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، وهنأ رئيس منطقة الشرقية على الجهد المبذول فى البطولة، متنميًا دوام التوفيق فيما هو قادم.

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع الرياضة بالوزارة، والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للاداء الرياضى بالوزارة.