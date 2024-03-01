مدير تعليم المنشاه يشهد فاعليات مسابقة مسرحة المناهج بقاعة الشيخ صديق المنشاوي

شهد محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج ونقيب المعلمين، فعاليات مسابقة مسرحة المناهج، التى أقيمت بقاعة الشيخ صديق المنشاوي بمدرسة علي بن أبي طالب الإبتدائية، وشهدت منافسات قوية بين طلاب مدرسة شمس الغد الخاصة، ومدرسة الأقباط الكاثوليك بالنجيلة، ومدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بالزارة، ومدارس وأجيال المستقبل الخاصة بالبواريك والدويرات، ومدرسة الطلائع الإبتدائية بالمنشاه.





جاء ذلك بحضور محمد صلاح الدين البهلولي موجه عام التربية المسرحية وعصام حسين رئيس قسم التربية المسرحية بالمديرية وعاطف إسماعيل موجه أول إدارة سوهاج التعليمية ومحمود علي أبو العلا مسئول أمن الإدارة ومحمود صديق أبو عراقي مسئول الأنشطة بتعليم المنشاه وهشام هاشم لكلوك رئيس قسم تنسيق الخدمات بالمنشاه وهريدي أحمد هريدي موجه أول التربية المسرحية بتعليم المنشاه وأبو بكر عبد الهادي عبدالحميد وخالد أحمد منصور وعلاء علي عباس وحماده علي حافظ وأشرف حسين وعاطف عبد المحسن وتهاني فايز مرسي وليلى عبد الحميد وأم كلثوم عبد الفتاح موجهي التربية المسرحية بإدارة المنشاه التعليمية وكوكبة متميزة من مديري المدارس المشاركة والمعلمين ومشرفي الفرق المسرحية.





رحب مدير عام الإدارة بضيوف تعليم المنشاه بقيادة محمد صلاح الدين البهلولي موجه عام التربية المسرحية مؤكداً على أن تعليم المنشاه يولي الأنشطة التربوية إهتماماً خاصاً بجميع مدارسها ومؤسساتها التربوية الحكومي منها والخاص والتي تعتبر عنصر رئيسي بالعملية التعليمية مشدداً علي دور الأنشطة المحوري في اكتمال شخصية الطالب مع مشاركة جميع مدارس الادارة في إبراز أنشطتها وتنافسها الشريف لتقديم أفضل ما لديها من مواهب وأنشطة.





وأضاف محمد أبو الفضل علي أن الأنشطة التربوية بمديرية التربية والتعليم بسوهاج عامة وإدارة المنشاه التعليمية خاصة تشهد نشاطاً ملحوظاً بفضل الرعاية الدائمة التي تلقاها من الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبد الخالق عبد اللاه مدير عام الشئون التنفيذية وأن مسابقة مسرحة المناهج هى من أهم مسابقات التربية المسرحية لكونها خطوة جادة لخلق تعليم ممتع ومثمر ومن خلال هكذا منافسات نلمس عن قرب مدى إقبال أبنائنا التلاميذ على التعلم بمتعة ونشاط.





كما قدم مدير عام إدارة المنشاه التعليمية شكره وتقديره لإدارات المدارس وللتلاميذ المشاركين فى المسابقة مثمناً مجهوداتهم المضنية لرفع أسماء مدارسهم واسم الإدارة عالياً فى كافة المحافل التنافسية على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية متمنياً لهم دائماً مزيد من التألق والنجاح والتميز.