الكشف علي أكثر من 9 ألاف مواطن خلال شهر فبراير بسوهاج

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية و الكشف علي أكثر من 9 آلاف مواطن من خلال 9 قوافل طبية مجانية نظمتها مديرية الشئون الصحية بسوهاج خلال شهر فبراير المنقضي 2024

في 9 قري تابعة ل4 مراكز . وهي من القري الأكثر إحتياجا لتلك الخدمات الطبية وهي قريتي الفراسية و الرياينة الحاجر بمركز ساقلتة و قري عميرة والسلاموني و العيساوية شرق و الكولا التابعين لمركز أخميم و قرية الحرجة بالقرعان التابعة لمركز البلينا و قريتي المحاسنة وبيت خلاف بمركز جرجا .

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية

" حياة كريمة" و التي من أهم أهدافها التخفيف عن كاهل المواطنين من أهالينا بالريف و المناطق الأكثر إحتياجا الحضر للخدمات الطبية .

ومن جانبه أضاف الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية ان القوافل الطبية ضمت تخصصات الباطنة ،الأطفال ، عظام ، جراحة، الرمد ، الأسنان ، الجلدية ، نساء و ولادة . بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالإضافة الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.

مضيفاً أيضاً أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي إجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً..

كما أضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية انه يتم عقد ندوات توعية وتثقيف صحي ضمن فعاليات القوافل و ذلك لرفع الوعي الصحي بالمجتمع و التوعية بأهم القضايا المجتمعية المرتبطة بالصحة كالقضية السكانية و الإرشادات الطبية . مؤكدة انه يتم الإلتزام باحتياطات مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل