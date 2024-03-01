نعش نافالتي يصل إلى الكنيسة وحلفاءه ينادون باسمه.. فيديو

وسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت مراسم قداس وداع السياسي الروسي المعارض أليكسي نافالني في موسكو اليوم الجمعة في كنيسة بمنطقة مارينو في موسكو حيث كان يعيش ، بعد أسبوعين من وفاته المفاجئة عن عمر ناهز 47 عاما في منشأة سجن عقابية بالقطب الشمالي.

ومن المقرر أن يُدفن بعد ساعتين من القداس في مقبرة بوريسوفسكوي التي تبعد حوالي 2.5 كم على الجانب الآخر من نهر موسكفا.

תיעוד: ארונו של אלכסיי נבלני הגיע לכנסייה - תוך שההמון קרא בשמו@AlexNirenburg pic.twitter.com/z3DcNeeEYX — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2024

واتهم حلفاء نافالني، الرئيس فلاديمير بوتين بقتله،بعدما رفض إطلاق سراحه في تبادل محتمل للسجناء، ورغم ذلك لم يقدموا دليلا يدعم هذا الاتهام، لكنهم وعدوا بتوضيح كيف قُتل وعلى يد من، داعين المواطنين لحضور مراسم التشييع والدفن.

وانطلقت جنازة نافلتي تحت إجراءت أمنية مشددة، وسط مخاوف منع ضباط يرتدون الزي الرسمي أنصار نافالني من الوصول للمشاركة في الجنازة، كما وجّهت أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، نداء لحضور مراسم الجنازة.

وكانت تسلمت والدة نافالني، ليودميلا نافالنايا، جثمان ابنها السبت الماضي بعد أيام من مطالبتها السلطات بتسليم الجثمان لها.

يعد نافالني هو سياسي روسي اشتهر بفضحه الفساد وبمعارضته حكم الرئيس فلاديمير بوتين، اتُّهم بالاختلاس وحكم عليه بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ، رُفض ترشحه لرئاسيات 2018، وقاد مظاهرات تطالب بمقاطعة الانتخابات، وقد توفي في السجن يوم 16 فبراير الماضي.