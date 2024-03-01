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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

اليوم.. ماستر كلاس المخرج ستيف جيمس وعرض فيلمه بمهرجان الإسماعيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تستمر فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة لليوم الثاني ومن المقرر إقامة ماستر كلاس للمخرج الأمريكي ستيف جيمس بقاعة فندق تيوليب في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء وتستمر لمدة ساعتين وسيتقوم بإدارة الندوة المخرج ومبرمج  البرامج الخاصة بالمهرجان مروان عمارة.

وأيضا سيتم عرض الفيلم ستيفي للمخرج ستيف جيمس في القاعة الكبري قصر الثقافة الساعة السابعة والنصف مساء.

ويتحدث فيلم ستيفي بعد عدم رؤية صديقه الأصغر لعدة سنوات، قرر مخرج الأفلام الوثائقية ستيف جيمس اللحاق بصبي إلينوي الذي كان يرشده ذات يوم. لم يعد جيمس المراهق المهووس الذي عرفه من قبل، أصبح ستيفن فيلدنج الآن شخصًا بالغًا متضررًا واجه مشاكل متكررة مع القانون. بينما يوبخ نفسه لعدم الحفاظ على علاقة أوثق مع صديقه القديم، يحاول جيمس فهم تطور فيلدينغ من طفل تعرض للإساءة إلى رجل مدان بارتكاب جرائم خطيرة.

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