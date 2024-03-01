تنفيذي الشرقية يكثفون جهودهم للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لمدن المحافظة

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع، لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، أعمال النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية، حفاظاً على بيئة صحية نظيفة.

قامت رئاسة مدينة القنايات لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة، وتم رفع القمامة من كافة أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي ببلبيس.

ورفعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، تراكمات القمامة على حرم سكه الحديد، وكذلك متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمى وكوبري أبو طبل وطريق بحر أبو الأخضر، حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، أعمال رفع السفوحة والأتربة بمدينة الحسينية، من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية.

وفي حي أول الزقازيق، تم رفع الاشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطن داخل نطاق الحي، والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق، وتم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والسفوحة من عدد كبير من المناطق والشوارع داخل نطاق الحي، لتقديم افضل خدمة مقدمة للمواطنين.