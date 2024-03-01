تعرف على حكام مباريات مجموعة الصعود بالمحترفين

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المرحلة الثانية بمجموعة الصعود بدوري القسم الثاني أ المحترفين.

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وتشهد هذه المرحلة صراع كبير وندية بهدف حصد بطاقتى الصعود المباشر للدورى الممتاز، فيما يدخل صاحب المركز الثالث دورة رباعية مع أوائل القسم الثانى ب، على بطاقة التأهل الثالثة للممتاز

تقام 5 مباريات منها 4 لقاءات في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا، ولقاء وحيد في تمام السابعة مساءا.

من المقرر أن يستضيف نادي القناة نظيره فريق بتروجيت، في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب نادي القناة القديم، يدير اللقاء أحمد عبدالسميع، حكما للساحة، ويعاونه كلا من محمد سعيد مساعد أول، محمد القاضي، مساعد ثاني، أحمد حامد فهيم، حكما رابعا..

يلتقي لافيينا مع بروكسي في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب الأسيوطي سبورت، يدير اللقاء عمرو عبدالفتاح، حكما للساحة، ويعاونه كلا من وائل فتحي، مساعد أول، عمران فريج، مساعد ثاني، أحمد ناجي، حكما رابعا.

ومن المقرر أن يواجه السكة الحديد نظيره غزل المحلة، في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب نادي العاصمة الإدارية ويدير اللقاء عبدالرحمن صالح، حكما للساحة، ويعاونه علاء عبدالباسط، مساعد أول، علي علاء طلبة، مساعد ثاني، مبروك نبيل، حكما رابعا.

ويلتقي طنطا وراية في تمام الثالثة والنصف عصرا، على ملعب ستاد طنطا الرياضي يدير اللقاء محمد أحمد الشناوي، حكما للساحة، ويعاونه كلا من عبدالعزيز محسن، مساعد أول، عماد فرج، مساعد ثاني، طاهر أيمن سليمان، حكما رابعا.

وأخيرًا يلتقي حرس الحدود ووادي دجلة في الساعة السابعة مساءً، على ملعب حرس الحدود "المكس" .

ويدير اللقاء طاقم مكون من إبراهيم محجوب، حكما للساحة، ويعاونه كلا من وليد عبداللطيف، مساعد أول، أحمد خلف، مساعد ثاني، محمد الشناوي، حكما رابعا.

نتائج مباريات الجولة الثالثة :

وفي الجولة السابقة، فاز بتروجت على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 50 نقطة، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 32 نقطة ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية.

وخطف وادى دجلة ثلاث نقاط غالية بعد الفوز على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدف رافعًا رصيده إلى 42 نقطة في وصافة جدول الترتيب، كما نجح حرس الحدود في خطف الفوز من بروكسى بهدف مقابل لا شيء في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء رافعا رصيده إلى 41 نقطة، كما استطاع راية الفوز على لافيينا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الخاسر عند 37 نقطة في المركز الخامس.

جدول ترتيب مجموعة الصعود :