بسبب الذهب المغشوش.. ضبط المتهمين باحتجاز شخصين وطلب فدية بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين احتجزا شخصين، وطلبا فدية من أهليتهما نظير إطلاق سراحهما، بسبب النصب عليهما وبيع ذهب مغشوش للمتهمين.

تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل مقيمة بمحافظة الأقصر، باحتجاز شقيقها ونجل عمها ومطالبة أهليتهما بدفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهما، واستجابة أهلية نجل عمها ودفع المبلغ المالي المطلوب عن طريق أحد التطبيقات، وتم إطلاق سراحه دون شقيقها.

بالفحص وإجراء التحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبا الواقعة نقاش، ونجل شقيقه مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبرفقتهما المتغيب "شقيق المُبلغة"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لسابقة قيام أحد أقرباء المجني عليهما عامل مقيم بمحافظة الأقصر، بالنصب على الأول وبيعه كمية من الذهب نظير مبلغ مالي إلا أنه اكتشف عقب ذلك أنها من مادة نحاس، على إثر ذلك اتفق مع المتهم الثاني على ارتكاب الواقعة واستدرجا المجنى عليهما، وقاما باحتجازهما وطلبا من أهليتهما دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحهما، وتم إطلاق سراح المتغيب الثاني عقب تحويل أهليته المبلغ المالي المطلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن يسيطر على مشاجرة بين بائعي السمك في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بالبحيرة أسفرت عن وفاة أحد الأشخاص.

البداية كانت لمركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة، حيث تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاملَين أحدهما متوفى، طرف ثان تاجر أسماك ونجله أحدهما مصاب بجرح قطعي بالوجه، بدائرة المركز لخلافات مالية بينهما تبادل خلالها الطرفان التعدي بالضرب وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإحداث إصابة المتوفى باستخدام سلاح أبيض مطواة، كانت بحوزته، مما أدى لوفاته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام تم ضبط طرفي المشاجرة والأداة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل صاحب محل مصوغات ذهبية في هجوم مسلح بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من جهودها لحل لغز مقتل جواهري لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبو العلا.

وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة وفحص مسرح الجريمة وسؤال شهود العيان لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا اللواء علاء بشندى مدير المباحث يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية لسرقة فى دائرة قسم بولاق أبو العلا ومقتل مالك المحل “ ح. ا ”.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتبين من الفحص المبدئى مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة وعثر على بعثر فى محتويات المحل وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.

كما كشف الفحص بأن المتهمين كانوا يرتدون أقنعة أثناء اقتحام المحل للسرقة وتم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.