الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها خلال العطلات الرسمية للإرتقاء بالشكل الجمالى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وفي هذا الإطار واصلت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية حفاظاً على بيئة صحية نظيفة.

وقامت رئاسة مدينة القنايات لأعمال النظافة والتجميل بنطاق المدينة وتم رفع القمامة من كافة أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيداً لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي ببلبيس.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع جميع تراكمات القمامة على حرم سكه الحديد وكذلك متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمى وكوبري أبو طبل وطريق بحر أبو الأخضر حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع السفوحة والأتربة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية.

وفي حي أول الزقازيق تم رفع الاشغالات والقضاء علي ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطن داخل نطاق الحي و التنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم متابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والاتربة والسفوحة من عدد كبير من المناطق والشوارع داخل نطاق الحي لتقديم اقضل خدمة مقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تجميل الطرق والدهانات بغسل ممشى كورنيش الجامعة بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء اللمسة الجمالية علي شوارع المدينة.

وتواصل رئاسة مدينة القرين تكثيف أعمال النظافة والدهانات منذ الصباح الباكر بشوارع المدينة بدءاً من مدخل المدينة مروراً بميدان الصنايع وصولاً لمستشفى القرين للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز فاقوس، واصل مسؤلى قسم المخلفات الصلبة والبلدية والحملة الميكانيكية بالمجلس ومشرفى المناطق بالإدارة اعماله اليومية لإزالة تراكمات القمامة واشتملت الأعمال على رفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة مع رفع الأتربة والسفوحة مع استكمال اعمال التطوير والتجميل.

وفي مركز أبو كبير، تم تكثيف حملات النظافة بنطاق الاحياء والشوارع الرئيسية والتي شملت (كفر النجدي - اولاد فضل - شرفة الدوة – البنوية - جزيرة شنن – سوارس - منشأة صالح - العزاوية وكذلك اعمال قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة - شارع الساحة الشعبية – شارع المدارس - شارع مصطفي كامل - شارع عبدالعزيز علي - شارع الحرية - شارع حمزة - شارع المحلج - شارع المرور - شارع سعد زغلول - شارع الجمعية الزراعية - شارع النقراشي - شارع ابوعوض) حيث تم رفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والاشغالات والبيئة كما قام قسم الإنارة بتخفيف الاضاءة بالشوارع والطرق الرئيسية.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع الخشاب والفتح والأمن الغذائي والقومية التي من المقرر أن تشهد توحيد اتجاه حركة السيارات بها لتحقيق الإنسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري، وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة، وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتوجه المحافظ لمنطقة حي المستشارين بمدينة الزقازيق التي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنية أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءة للشوارع موجهاً رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لةستكمال أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الةستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم افضل الخدمات لهم.

والتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين الذين قدموا الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي على مجهوداتهم في أعمال التطوير الجارية بالمدينة وكذلك المتابعة المستمرة ليلاً ونهاراً للشركات المنفذة لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات والمارة.

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع منطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق والتي تأتي تماشياً مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

وقدم المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، شرحاً تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية بشوارع منطقة أبو حسين، وتمت الإشارة إلى انه جاري تنفيذ اعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع المنطقة على مساحة مسطحه 34 ألف متر مسطح تقريباً وبتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بعد أن تم إزالة كافة المعوقات وتهيئة الأجواء المناسبة للشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف طبقاً للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس مركز الزقازيق أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة كفر أبو حسين على مساحة 32 الف متر مسطح وعمل الفورمة ووضع طبقات الأساس اللازمة للبدء في أعمال رصف الإنترلوك بالشوارع المتبقية وجاري مضاعفة وتكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من اعمال رصف وتطوير المنطقة طبقاً للجدول الزمني المحدد لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 ملايين جنيه، تخليداً لذكرى الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداءً للوطن الغالي.

وشدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة المعايير والاشتراطات المحددة وإضفاء لمسة جمالية وحضارية على المنطقة تتناسب مع أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع مدينة الزقازيق.