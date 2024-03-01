سهرات رمضانية في الأوبرا| مدحت صالح على المسرح الكبير في هذا الموعد

يلتقي الفنان مدحت صالح جمهوره في سهرات الأوبرا الرمضانية التي تنطلق بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في مختلف فروعها بين القاهرة ودمنهور والإسكندرية.

تفاصيل حفل مدحت صالح في سهرات الأوبرا الرمضانية 2024

يقام الحفل يوم الأحد 31 مارس في التاسعة والنصف مساءً على المسرح الكبير في أوبرا القاهرة، بمصاحبة الفنان عمرو سليم وقيادة موسيقية للمايسترو أحمد عامر.

تضم الأوبرا ليالي رمضانية متميزة مع كوكبة من نجوم الغناء واشهر أصوات الاوبرا لاستقبال الشهر الكريم بنفحات روحانية خاصة في مختلف فروعها ومسارحها.

أحيا الفنان مدحت صالح عدد من الحفلات الناجحة في فبراير الماضي، والتي شهدت حضور كامل العدد ، قدم فيها مجموعة من أغاني الزمن الجميل لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والفنان الكبير محمد فوزي والفنان سيد درويش وغيرهم.

بجانب أغانيه الخاصة المفضلة لدى جمهوره، وأحدثها حمايا العزيز التي لاقت تفاعل جماهيري كبير من الحضور، والتي تك طرحها على يوتيوب وحققت أكثر من 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها “حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا وأحب ان أقولك وأعيدلك كمان دي هي ف عنيا اللي جاي واللي كان أصيلة ووفيه دي فرحة عنيا أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا وحبيبي وجد الولاد مشفتش في طيبتك وقلبك بجد مهو إنت البداية يا أصل الحكاية هنا وكل لما أشوفك هعيدلك وأقول دي نعمه ف حياتي دي بنت الأصول أصيلة ووفيه دي فرحت عنية أنا وشكراً وألف شكراً وألف شكر للي ربىَ واللي صان شكراً وألف شكراً وألف شكر للي كان بر الأمان حمايا العزيز الف شكر وسلام لأجمل هديه وأجمل غرام لأجمل حقيقة عايشها في عمري أنا”.