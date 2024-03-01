شباب جهاز تنمية المشروعات في معــرض القاهــرة الدولــي

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على إتاحة مختلف الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم على الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها ومن أهمها فتح آفاق تسويقية جديدة لهم في الداخل وتعزيز جودة منتجاتهم للمنافسة في الخارج.

وأوضح رحمي أنه في هذا الإطار يتعاون جهاز تنمية المشروعات مع مختلف شركاء التنمية من الجهات الحكومية لتنفيذ محاور استراتيجية شاملة لدعم قطاع تنمية المشروعات وزيادة معدلات النمو به؛ إدراكا بأهمية القطاع في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستقرة للشباب والخريجين من جهة، وقدرته على المشاركة بفاعلية في أهداف تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة من جهة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات انه تم مشاركة جهاز تنمية المشروعات في الدوره السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي 2024 بعشرات العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة بالعديد من المنتجات المتميزة وذلك على مساحة 327 متر مربع بالمعرض، بجانب الاتفاق مع هيئة المعارض على إتاحة مساحة مخصصة لمشاركة 8 من أصحاب المشروعات الصغيرة من ذوي الهمم بشكل مجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن معرض القاهرة الدولي من أكبر المعارض التي تنظمها هيئة المعارض سنويا، ويضم المعرض العديد من الدول ( ليبيا كضيف شرف للمعرض – الكويت – نيبال ) وكذلك كبرى الشركات الحكومية والخاصة ويحظى باقبال جماهيري كبير ويتم تنظيم هذه الدورة من المعرض في الفترة من 29 فبراير وحتى 9 مارس.

وتشمل معروضات أصحاب المشروعات الصغيرة بمعرض القاهرة الدولي منتجات (ملابس جاهزة – مفروشات – منتجات ورقية – جلود – منتجات أخميم –تحف خشبية – عطور – أواني منزلية – منتجات غذائية – ملابس رياضية – وحدات إضاءة - تمور – زيت زيتون ومنتجات سيناء).