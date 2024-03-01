تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القليوبية ، من ضبط مزارع بالقليوبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

استولى على 720 ألف جنيه.. ضبط مزارع نصب علي المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

وتلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، بلاغًا من 5 أشخاص بتضررهم من مزارع - مقيم بدائرة المركز لقيامه بالتحصل على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 720 ألف جنيه نظير تسفيرهم للعمل بالخارج، وعدم التزامه بذلك أو رد المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عامل أضرم النيران في مقهى لخلافات مع مالكه بكفر الشيخ

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل والنتهم بإضرام النيران في مقهى لخلافات مالية مع مالكه بكفر الشيخ وتوالت النيابة التحقيق .

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد المواقع بشأن حدوث حريق بأحد المحال بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال " غير مُرخصة " كائن بدائرة المركز ملك (سيدة – مقيمة بدائرة المركز) واحتراق بعض محتويات المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالكة المحل أيدت ما سبق ورجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وفى وقت لاحق توجهت مالكة المحل إلى النيابة العامة واتهمت عامل - مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بإضرام النيران بالمحل ملكها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم , وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.