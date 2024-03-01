ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل والنتهم بإضرام النيران في مقهى لخلافات مالية مع مالكه بكفر الشيخ وتوالت النيابة التحقيق .

ضبط عامل أضرم النيران في مقهى لخلافات مع مالكه بكفر الشيخ

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر أحد المواقع بشأن حدوث حريق بأحد المحال بكفر الشيخ.

وبالفحص تبين أنه تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال " غير مُرخصة " كائن بدائرة المركز ملك (سيدة – مقيمة بدائرة المركز) واحتراق بعض محتويات المحل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق دون حدوث ثمة إصابات.

وبسؤال مالكة المحل أيدت ما سبق ورجحت نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

وفى وقت لاحق توجهت مالكة المحل إلى النيابة العامة واتهمت عامل - مقيم بدائرة قسم أول كفر الشيخ بإضرام النيران بالمحل ملكها وعللت قيامه بذلك لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم , وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل قيامه بذلك لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

قرار جديد في واقعة حريق في شقة بـ"أبو النمرس"

كما أنتدابت نيابة جنوب الجيزة،المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة في أبو النمرس، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في أبو النمرس، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.