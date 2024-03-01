فوز تمثال ايوثينيا " زوجة النيل " بلقب تاج مارس 2024 بالمتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية

فاز تمثال ايوثينيا " زوجه النيل " بلقب " تاج مارس 2024 " والتى كان قد اعلن عليها المتحف اليونانى الرومانى بان ظهرت نتائح استفتاء " انت من تقرر لشهر فبراير الماضى للاعلان القطع الفائزة بلقب " تاج مارس 2024 " ويتم عرضها للجمهور بالمجان طوال الشهر الجارى حتى نهايتة .

كانت قد اعلنت المتاحف الثلاث المفتوحة للزيارة في الإسكندرية، (المتحف القومي والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات الملكية)، نتائج استفتاء «أنت من تقرر» لشهر فبراير الماضي، ليتم إعلان القطع الفائزة بلقب «تاج مارس 2024»، ويتم عرضها للجمهور بالمجان طوال الشهر الجاري حتى نهايته.

قالت ولاء مصطفى، مدير المتحف، إن القطعة الفائزة باللقب هذا الشهر هي تمثال إيوثينيا «زوجة النيل»، حيث يصور هذا التمثال الإلهة يوثينيا مستلقية على جانبها الأيسر، مستندة بذراعها على تمثال أبي الهول؛ رمز مصر، وتحمل الإلهة في إحدى يديها زهرة اللوتس، وفي اليد الأخرى إناء يحمل مياه النيل المقدسة. وهي تشبه إيزيس من حيث الشعر والرداء، ومحاطة بثمانية أطفال، يرمزون إلى نصف عدد وحدات القياس لارتفاع فيضان النيل اللازم لضمان حصاد وفير وهو ستة عشر ذراعًا.وأوضحت أن التمثال من الرخام، ويرجع إلى العصر الروماني، بالقرن الثالث الميلادى

من جانب اخر اعلن اشرف القاضى مدير المتحف الاسكندرية القومى فوز القطعة رقم 1 بين القطع المتنافسة والتي حصلت على أعلى الأصوات، وهي مشكاة مزخرفة برسوم عبارة عن خطوط رفيعة حمراء ويزين رقبة المشكاة زخارف نباتية ونص كتابي (عز لمولانا السلطان الملك)، مشيرًا إلى أن بدن المشكاة فهو مزخرف بمقابض مضلعة لتعليق المشكاة، مكونة من الزجاج الشفاف وترجع للعصر المملوكي.

وفي متحف المجوهرات الملكية، قالت ريهام شعبان، مدير المتحف، إن القطعة الفائزة بالاستفتاء والتي حصلت على أعلى الأصوات، هي القطعة رقم 1، وعبارة عن توكة من البلاتين مستطيلة الشكل مرصعة بالماس يتوسطها اسم الأميرة فوزية، وتعد من مقتنيات الأميرة فوزية سليلة الأسرة العلوية في مصر.