المعمل الجنائي مطلوب في واقعة حريق شقة بـ"أبو النمرس"

أنتدابت نيابة جنوب الجيزة ،المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق داخل شقة في أبو النمرس، للوقوف على أسباب الحادث وكشف ملابساته.

قرار جديد في واقعة حريق في شقة بـ"أبو النمرس"

وكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل شقة نتيجة ماس كهربائي، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل شقة في أبو النمرس، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في الشقة، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

قرارات جديدة في واقعة إصابة 8 عمال في اصطدام سيارتين نقل بالصف

كما قررت نيابة الجيزة، بتفريغ كاميرات المراقبة ، في واقعة حادث إصابة 8 عمال في اصطدام سيارتين نقل كانوا يستقلونها، وهم في طريقهم إلى مقر عملهم بالقرب من الصف.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما أمرت بالتحفظ على قائدى السيارتين المتسببتين فى الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وسقوط مصابين أعلى نفق "الودي" بمركز الصف.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث وتبين بالفحص اصطدام سيارتين نقل محملتين بعدد من العمال تجاه بني سويف، وأسفر الحادث عن 8 مصابين نقلوا إلى مستشفى أطفيح المركزي، وجنبت المرور آثار الحادث نهر الطريق.